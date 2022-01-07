Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Армения направила в Казахстан 100 миротворцев

Алексей Курильченко
12:42 07.01.2022
Военнослужащие будут выполнять задачи по охране зданий и инфраструктур стратегического значения.
Армения направила в Казахстан 100 миротворцев
© Фото: Министерство обороны РА
Читайте нас на:

В рамках миротворческой операции ОДКБ в Казахстане Армения направила подразделение в размере 100 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны Армении. Они будут выполнять задачи по охране зданий и инфраструктур стратегического значения.

«На основании решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении миротворцев ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный срок в соответствии со статьей 4 Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ Вооруженные Силы РА направили миротворцев в Республику Казахстан подразделение (численность 100 военнослужащих)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общая численность направленных в Казахстан из-за антиправительственных акций Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет насчитывать порядка 2,5 тысячи человек. Генеральный секретарь Станислав Зась отметил, что в случае необходимости они могут быть усилены. Руководить действиями миротворческого контингента назначен командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.