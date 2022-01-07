Армения направила в Казахстан 100 миротворцев

В рамках миротворческой операции ОДКБ в Казахстане Армения направила подразделение в размере 100 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны Армении. Они будут выполнять задачи по охране зданий и инфраструктур стратегического значения.

«На основании решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении миротворцев ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный срок в соответствии со статьей 4 Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ Вооруженные Силы РА направили миротворцев в Республику Казахстан подразделение (численность 100 военнослужащих)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общая численность направленных в Казахстан из-за антиправительственных акций Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет насчитывать порядка 2,5 тысячи человек. Генеральный секретарь Станислав Зась отметил, что в случае необходимости они могут быть усилены. Руководить действиями миротворческого контингента назначен командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.