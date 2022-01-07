Командующий ВДВ Сердюков назначен руководителем сил ОДКБ в Казахстане

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков назначен руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Росси генерал-майор Игорь Конашенков.

«Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков», - заявил Коншенков на брифинге.

Он также отметил, что все российские военнослужащие, входящие в состав контингента миротворческих сил ОДКБ, прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период направлены Коллективные миротворческие силы. Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.