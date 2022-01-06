Бокерия объяснил, почему мужчины чаще страдают от болезней сердца

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия рассказал, что мужчины чаще женщин болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. По мнению эксперта, это происходит потому, что женский организм более сбалансировал.

«Мужчины. Женщина лучше сбалансирована», - ответил на вопрос интервьюера РИА Новости Бокерия.

Он уточнил, что организм женщины изначально приспособлен к большим физиологическим нагрузкам, таким как беременность.

Ранее Бокерия заявил, что не имеется данных о том, что вакцинация от COVID-19 может оказать влияние на работу сердца. Он отметил, что не испытал никаких проблем с сердцем после вакцинации.