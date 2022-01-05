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Лео Бокерия опроверг влияние вакцин от COVID-19 на работу сердца

Алексей Курильченко
10:16 05.01.2022
Академик РАН отметил, что не испытал никаких проблем с сердцем после вакцинации.
Лео Бокерия опроверг влияние вакцин от COVID-19 на работу сердца
© Фото: Evgeny Sinitsyny, XinHua, Globallookpress
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Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия заявил, что не имеется данных о том, что вакцинация от COVID-19 может оказать влияние на работу сердца.

«У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли, привились. Я после этого приехал, у меня еще операция была. Никаких проблем не было», - сказал Бокерия агентству РИА Новости.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о том, что в 2022 году будут представлены первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и COVID-19. Он отметил важность прохождения всех необходимых испытаний.

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