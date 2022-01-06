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Нацбанк: все финансовые организации Казахстана приостановили деятельность

Алексей Курильченко
06:39 06.01.2022
Мера направлена на сохранения жизней и здоровья сотрудников банков и биржи.
Нацбанк: все финансовые организации Казахстана приостановили деятельность
© Фото: Абзал Калиев SputnikРИА Новости
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В Казахстане была временно приостановлена работа банков и фондовой биржи из-за ситуации с протестами. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацбанка Олжас Рамазанов. Он отметил, что эта мера направлена на сохранение жизней и здоровья сотрудников финансовых организаций.

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористских операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», - сказал Рамазанов телеканалу «Хабар 24».

На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов. Участники протестов успели захватить аэропорт Алма-Аты, а также сжечь здание Департамента полиции города.

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