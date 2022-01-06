Более 20 человек пострадали в массовых ДТП под Тулой

По предварительной информации, пятеро детей и 16 взрослых пострадали в результате массовых ДТП, которые произошли в среду в Тульской области.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, общее число пострадавших было определено после подсчета всех пострадавших в ДТП на федеральных автодорогах в Тульской области.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на пяти участках трассы М-4 «Дон» в Тульской области столкнулись около 120 транспортных средств.

Отмечалось, что в числе пострадавших машин оказалась скорая помощь.

Во вторник в результате ДТП в Воронежской области с участием маршрутки в больницы доставили 11 взрослых.