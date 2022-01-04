Двое детей и двое взрослых госпитализированы после ДТП в Воронеже

В результате ДТП с участием маршрутки двое детей и двое взрослых госпитализированы в больницы Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Воронежской области. Отмечается, что водитель маршрутного автобуса не справился с управлением и допустил наезд на бордюр. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

«Госпитализировали двоих детей и двоих взрослых. У всех состояние средней степени тяжести», - передает ТАСС сообщение регионального депздрава.

Врач станции скорой помощи Воронежа также уточнила, что после аварии в медучреждения были доставлены 11 взрослых, все они обследованы, большинство из них отправлены на амбулаторное лечение, а два человека госпитализированы.

Кроме того, в областную детскую клиническую больницу мужчина самостоятельно доставил своих двоих детей, их госпитализировали. Еще двое детей были отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее один человек погиб в ДТП с экскурсионным автобусом в Ленобласти. В самом автобусе пострадавших не зафиксировали. В легковых автомобилях пострадало пять человек, двое из которых - дети.