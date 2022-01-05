Массовое ДТП с участием 20 автомобилей произошло на трассе «Дон»

Массовое ДТП произошло на трассе «Дон» под Тулой. Его участниками стали около 20 автомобилистов.

Машины оказались в «ловушке», попадая одна в другую. Так на трассе образовалась огромная масса автомобилей, ставших участниками ДТП. Информацию об этом и об их количестве «Звезде» подтвердили в местном ГИБДД.

По предварительным данным, в числе столкнувшихся машин оказалась одна скорая помощь, пострадали дети. В настоящее время на месте работают спасательные службы.