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Глава Пентагона обсудил Украину с министром обороны Великобритании

Марина Крижановская
04:29 06.01.2022
Они также «подтвердили твердую поддержку суверенитету» украинского государства.
Глава Пентагона обсудил Украину с министром обороны Великобритании
© Фото: Olivier Douliery - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Руководитель Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом по тематике Украины. Об этом сообщил Джон Кирби - представитель Пентагона.

«Они совместно подтвердили твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины», - приводит слова представителя Пентагона РИА Новости.

Сам глава Министерства обороны США Ллойд Остин ранее сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Он продолжает оставаться на карантине, следуя указаниям врача.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак также провел телефонные переговоры с советниками глав Франции и Германии - Эммануэлем Бонном и Йенсом Плэтнером. Впоследствии Ермак сообщил, что «мы согласовали продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Мы признательны за непоколебимую поддержку украинской независимости и территориальной целостности».

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