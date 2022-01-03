Министр обороны США сдал положительный тест на COVID-19
Ллойд Остин сообщает, что остается на карантине, следуя указаниям врача.
© Фото: Lisa Ferdinando Dod Globallookpress
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.
«У меня диагностирован положительный результат на коронавирусную инфекцию COVID-19. Я запросил тест сегодня после проявления симптомов во время нахождения в отпуске дома», - приводит слова министра американское военное ведомство.
Ллойд сообщает, что останется на карантине дома в ближайшие пять дней согласно этим указаниям. Также он говорит, что вакцины работают и останутся военным медицинским требованием для работы оборонного ведомства.
«Мои симптомы не ярко выражены и я следую указаниям лечащего врача», - говорится на сайте Минобороны США.
Он подчеркнул, что продолжит поддерживать каждого способного на повторную вакцинацию.