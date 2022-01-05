Глава офиса Зеленского провел телефонные переговоры с представителями Франции и Германии
Разговор состоялся накануне официального визита представителей Франции и Германии в Москву.
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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советниками глав Франции и Германии - Эммануэлем Бонном и Йенсом Плэтнером.
«Мы провели телефонные консультации с советником по зарубежной политике Канцлера Германии Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их посещением Москвы», - написал в своем Twitter-аккаунте Ермак.
Глава офиса Зеленского также сообщил, что «мы согласовали продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Мы признательны за непоколебимую поддержку украинской независимости и территориальной целостности».
Ранее украинский президент в телефонном разговоре с американским президентом обсудил «деолигархизацию» Украины.