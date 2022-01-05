В стране и мире Глава офиса Зеленского провел телефонные переговоры с представителями Франции и Германии Марина Крижановская Разговор состоялся накануне официального визита представителей Франции и Германии в Москву. © Фото: president.gov.uaru Читайте нас на: Глава офиса украинского президента Андрей Ермак провел телефонные переговоры с советниками глав Франции и Германии - Эммануэлем Бонном и Йенсом Плэтнером. «Мы провели телефонные консультации с советником по зарубежной политике Канцлера Германии Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их посещением Москвы», - написал в своем Twitter-аккаунте Ермак. Глава офиса Зеленского также сообщил, что «мы согласовали продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Мы признательны за непоколебимую поддержку украинской независимости и территориальной целостности». Ранее украинский президент в телефонном разговоре с американским президентом обсудил «деолигархизацию» Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика