Генсек ОДКБ заявил, что у миротворцев в Казахстане есть право применять оружие

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил о праве Коллективных миротворческих сил, направленных в Казахстан, применять оружие в случае нападения боевиков. Напомним, что Зась сообщил о выводе войск организации после окончания операции в Республике.

«Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть», - сказал Зась в интервью РИА Новости.

Кроме того, Генсек ОДКБ назвал численность миротворческих сил в Казахстане. Зась утверждает, что количество направленных в республику из-за антиправительственных акций Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет насчитывать порядка 2,5 тысячи человек. Ранее генсек организации провел телефонные переговоры с главами Белоруссии и Казахстана, в ходе которых обсудил обстановку в Республике и процесс реализации решения о направлении в государство Коллективных миротворческих сил.