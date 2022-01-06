В США заявили, что события в Казахстане никак не повлияли на планы переговоров с РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что происходящее в Казахстане никак не повлияло на планируемые переговоры с Россией. Встреча по российским предложениям о гарантиях безопасности запланирована в Женеве на 10 января.

«Нет, планов по изменению запланированных на следующую неделю трех раундов переговоров нет», - передает РИА Новости слова Псаки.

Ранее в Белом доме заявили о том, что американская сторона не имеет отношения к массовым митингам в Казахстане. Джен Псаки назвала подобные заявления дезинформирующими. Более того, В МИД РФ отметили напряженную обстановку в ряде городов Казахстана. В дипведомстве открыли «горячу линию».