В стране и мире В Белом доме отрицают причастность США к протестам в Казахстане Елизавета Потейчук Джен Псаки считает дезинформацией заявления о причастности США к митингам в Казахстане. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не имеют отношения к антиправительственным митингам в Казахстане. «Циркулируют безумные утверждения о том, что за этим стоит мы. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что это - неправда», - цитирует «Интерфакс» слова Псаки. Ранее первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров выступил за мирное разрешение протестов в Казахстане. Политик пожелал соседствующему с РФ государству «очень достойно выйти из ситуации и найти общий язык с людьми, которые протестуют». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика