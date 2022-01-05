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В Белом доме отрицают причастность США к протестам в Казахстане

Елизавета Потейчук
20:53 05.01.2022
Джен Псаки считает дезинформацией заявления о причастности США к митингам в Казахстане.
В Белом доме отрицают причастность США к протестам в Казахстане
© Фото: pixabay.com
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не имеют отношения к антиправительственным митингам в Казахстане. 

«Циркулируют безумные утверждения о том, что за этим стоит мы. Хотела бы воспользоваться случаем и заявить, что это - неправда», - цитирует «Интерфакс» слова Псаки.

Ранее первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров выступил за мирное разрешение протестов в Казахстане. Политик пожелал соседствующему с РФ государству «очень достойно выйти из ситуации и найти общий язык с людьми, которые протестуют».

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