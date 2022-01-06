Представитель: ОДКБ сообщила ООН о намерении направить силы в Казахстан
До этого генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с главами Белоруссии и Казахстана.
© Фото: Министерство обороны РФ РИА Новости
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ОДКБ оповестила Всемирную организацию о намерении отправить свой миротворческий контингент в Казахстан для нормализации ситуации в стране.
«ОДКБ проинформировала нас, что направляет войска в Казахстан в рамках существующих двусторонних соглашений», - цитирует РИА Новости слова Дюжаррика.
Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с главами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым. Участники переговоров обсудили обстановку в стране и процесс реализации решения о направлении в государство Коллективных миротворческих сил. Первые российские подразделения уже приземлились в Казахстане.