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Первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане

17:28 06.01.2022
Также продолжается переброска миротворческого контингента РФ со штатной техникой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ доставлены на территорию Казахстана. На данный момент продолжается переброска миротворческого контингента РФ со штатной техникой.

Подразделения 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ совершили марш на аэродром погрузки «Чкаловский», Ивановского соединения ВДВ - на аэродром «Иваново-Северный», Ульяновского соединения ВДВ - на аэродром «Ульяновск-Восточный», где осуществляется погрузка на самолеты военно-транспортной авиации, из пункта постоянной дислокации.

В состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ от России вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В организации основными задачами Коллективных миротворческих сил в Казахстане назвали охрану важных государственных и военных объектов, помощь правоохранителям страны и стабилизацию обстановки в государстве. В состав сил вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Материал подготовила: Елизавета Потейчук

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