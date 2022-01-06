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Протестующих в Актау засняли с высоты птичьего полета

Елизавета Потейчук
17:07 06.01.2022
Обстановка в городе постепенно нормализуется, людей на улицах стало меньше.
© Видео: Ruptly © Фото: Ruptly
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В казахстанском городе Актау с дрона сняли протестующих, собравшихся на улицах во время митингов. Отмечается, что обстановка в городе нормализуется, людей становится меньше. Судя по кадрам, протестующие стоят на улицах и не предпринимают агрессивных действий.

«Ситуация в Актау более-менее стабилизировалась, на площади по-прежнему очень много народу, но это сравнительно меньше, чем было днем ранее», - сообщал телеканал «Хабар 24».

Жители городов Жанаозен и Актау в первые дни 2022 года массово вышли на улицы, призывая к снижению цен на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60. Сегодня, 6 января, митингующие вновь собрались на улицах Алма-Аты. Сообщалась, что для зачистки улиц города привлекались полицейские. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что банды, которые активизировались в ходе антиправительственных митингов, прошли подготовку за рубежом.

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