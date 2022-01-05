Президент Казахстана заявил, что устроившие протесты боевики прошли подготовку за рубежом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что банды, которые активизировались в ходе антиправительственных митингов, прошли подготовку за рубежом. Кроме того, Токаев назвал происходящее в стране подрывом целостности государства и нападением на граждан.

«Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии», - цитирует «Интерфакс» слова президента с совещания.

Также президент Казахстана заявил, что банды боевиков захватили крупные объекты в стране. Он добавил, что десантное подразделения Минобороны на данный момент ведет бой с бандами под Алма-Атой.