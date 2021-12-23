Порошенко не явился на допрос по делу о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о госизмене. Адвокат экс-лидера Украины Илья Новиков сообщил, что Порошенко прилетит в страну в первой половине января.

«Он прилетит, как и обещал, в первой половине января», - цитирует РИА Новости слова адвоката.

Ранее адвокат Порошенко сообщил, что его клиент не пойдет на допрос по делу о госизмене. Защитник политика обозначил, что не видит причин, по которым его клиенту стоило бы пойти на допрос. Порошенко предъявлено официальное подозрение за то, что он якобы под давлением России способствовал заключению контрактов на поставку угля из Донбасса.