Порошенко пообещал дать любые пояснения по своему уголовному делу

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о своей готовности дать любые пояснения по уголовному делу против него. Однако, он не собирается менять свой рабочий график и возвращаться для этого на Украину раньше намеченного срока.

«Я готов дать любые пояснения. У меня есть свой график, и я ломать его из-за незаконных желаний президента Украины Владимира Зеленского не собираюсь», - заявил Порошенко в интервью «5 каналу».

Петр Порошенко 17 декабря покинул территорию Украины и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого у него намечены визиты в Турции и Польшу. После этого пресс-служба офиса украинского генпрокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать бывшего главу государства по делу о госизмене.