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В Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки

Алиса Кононенко
01:26 05.01.2022
Ранее тело пропавшего ребенка было найдено в комнате одного из общежитий Костромы.
© Видео: СУ СК России по Костромской области © Фото: pexels.com
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Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 5-летней девочки по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщили в ведомстве.

Сообщается, что 4 января 2022 года девочка вышла погулять на улицу Северной Правды города Костромы , откуда ее спустя непродолжительное время увели двое мужчин, которые скрылись с ребенком в неизвестном направлении.

Поиски девочки были организованы незамедлительно, в них принимали участие  специалисты СУ СК России по Костромской области, полицейские, а также добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт».

Тело ребенка было найдено в комнате одного из общежитий Костромы. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве девочки.

В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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