Российские теннисисты обыграли итальянцев в парной встрече ATP CUP

Сборная России обыграла команду Италии в матче группового этапа ATP CUP. Команда в составе Даниила Медведева и Романа Сафиуллина вышла в полуфинал турнира.

В первом матче Сафиуллин уступил Яннику Синнеру. Медведев победил в матче против Маттео Берреттини. В парном матче россияне победили со счетом 5:7, 6:4, 10:5. Соперником россиян в полуфинале может стать команда Австралии или Франции.

Ранее стало известно, что австралийские власти аннулировали визу теннисиста Новака Джоковича из-за нарушения правил въезда в страну. Первая ракетка мира не сможет принять участие в турнире Australian Open-2022 и будет депортирован из страны.