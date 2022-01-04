Теннисисты РФ одержали досрочную победу над Австралией на этапе Кубка АТР

Сборная России по теннису одержала досрочную победу на командой Австралии во втором матче группового этапа на Кубке АТР в Сиднее. Даниил Медведев одержал победу над Алексом де Минауром, а Роман Сафиуллин обыграл Джеймса Дакворта. Спортсменам предстоит провести парную встречу.

В последнем матче группового этапа команда России встретится со сборной Италии. Игра состоится 6 января.

В декабре сборная РФ по теннису обыграла команду Хорватии и стала победителем Кубка Дэвиса в третий раз в истории. Триумф стал возможным после победы Даниила Медведева над Марином Чиличем.