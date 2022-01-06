Спорт Австралийские власти аннулировали визу Джоковича Алиса Кононенко Первая ракетка мира не сможет принять участие в турнире Australian Open-2022 и будет депортирован из страны. © Фото: Oscar Barroso Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Австралийские власти аннулировали визу теннисиста Новака Джоковича из-за нарушения правил въезда в страну, сообщили в пограничной службе Австралии (ABF). «ABF может подтвердить, что господин Джокович не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована. Не имеющие гражданства Австралии лица, у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», - говорится на официальном сайте ABF. Ранее стало известно, что первую ракетку мира в одиночном разряде не пропустили на паспортном контроле в австралийском Мельбурне. Как выяснилось, один из членов команды теннисиста неправильно подал документы при оформлении визы для участия в турнире Australian Open-2022. Сообщается, что адвокаты спортсмена работают над обжалованием решения австралийских властей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика