Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Австралийские власти аннулировали визу Джоковича

Алиса Кононенко
05:29 06.01.2022
Первая ракетка мира не сможет принять участие в турнире Australian Open-2022 и будет депортирован из страны.
Австралийские власти аннулировали визу Джоковича
© Фото: Oscar Barroso Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Австралийские власти аннулировали визу теннисиста Новака Джоковича из-за нарушения правил въезда в страну, сообщили в пограничной службе Австралии (ABF).

«ABF может подтвердить, что господин Джокович не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована. Не имеющие гражданства Австралии лица, у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», - говорится на официальном сайте ABF.  

Ранее стало известно, что первую ракетку мира в одиночном разряде не пропустили на паспортном контроле в австралийском Мельбурне. Как выяснилось, один из членов команды теннисиста неправильно подал документы при оформлении визы для участия в турнире Australian Open-2022. 

Сообщается, что адвокаты спортсмена работают над обжалованием решения австралийских властей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:55 В стране и мире
Видео
«Спецслужбы разные, но объединены "зонтиком" НАТО»: политолог о зачинщиках протестов в Казахстане
01:14 Спорт
Вучич поговорил по телефону с Джоковичем, задержанным в Австралии
23:43 В стране и мире
Видео
Появились кадры спецоперации в Алматы
23:17 В стране и мире
Видео
Мародеры протаранили местный банк на бульдозере в Алма-Ате
22:30 В стране и мире
В Москве сообщили об угрозе «минирования» всех ТЦ и аэропортов
Популярное
Видео
Появились кадры спецоперации в Алматы
Видео
Опубликованы кадры с места столкновения свыше 40 машин под Тулой
В Канаде выявили загадочную болезнь мозга, поражающую молодых
Видео
«Повышение цен - лишь предлог»: политолог назвал причины протестов в Казахстане
Видео
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе протестов в Алматы
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.