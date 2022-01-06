«Площадная демократия»: политолог объяснил масштабность протестов в Казахстане

Политолог Сергей Луполенко в беседе со «Звездой» объяснил, почему протесты в Казахстане достигли таких больших масштабов. По словам эксперта, все началось с того, что власти страны не имели контроля над топливными торгами, из-за чего произошел рост цен.

«Все произошло из-за того, что в Казахстане "наступили на грабли" рыночного ценообразования на нефтепродукты. Поставщиков сжиженного газа в стране немного и введение биржевой торговли не могли привести ни к чему хорошему. В России подобные биржевые торги не пустили на самотек в свое время. Видимо в Казахстане наслушались советников и допустили рост цен», - сказал эксперт.

Также эксперт считает, что спецслужбы страны допустили образование множества бандформирований - в том числе при содействии неких внешних сил.

«Президент Токаев заявлял, что протесты приняли такой кровавый характер из-за вмешательства внешних сил. Но это ставит вопрос - а где спецслужбы Казахстана? Понятно, что это молодое государство, но все традиции - в том числе и спецслужб - унаследована из СССР. Как так получилось, что многочисленные бандформирования существовали в Казахстане?», - отметил Луполенко.

При этом у протестного движения сейчас не имеется представителя, через которого возмущенный народ мог бы передать президента свои претензии, отметил политолог.

«Мы видим, что есть государственные органы власти и есть возмущенный народ. А где представители народа? Их не видно и не слышно. Получается, что народ с властью не общается - такая площадная демократия. То есть толпа требует, чтобы с ней считались, а избранного представителя нет. Это патовая ситуация - если просто проголосовать на площади и выбрать представителя, то это может привести к проблемам», - рассказал эксперт.

Ранее политолог Павел Данилов в контексте происходящих в Казахстане событий сообщил, что не исключает преднамеренного сценария развития протестов. Он выразил мнение, что многие политологи, эксперты знали, что что-то готовится, но, видимо, были не готовы к развитию событий именно в это время.