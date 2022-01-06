Бронетехника окружила протестующих на площади в Алма-Аты

На площади Республики в Алма-Аты бронетехника с вооруженными силовиками взяла в окружение протестующих. В центре города находятся около 200 погромщиков. Армия стянула туда около 50 единиц техники.

Корреспондент «Sputnik Казахстан» сообщил о звуках выстрелов. Военные занял позиции, чтобы не допустить прорыва протестующих к мэрии и резиденции президента.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Организация Объединенных Наций всерьез обеспокоена развивающейся ситуацией в Казахстане. Он призвал стороны воздержаться от насилия.