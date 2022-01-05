Токсиколог рассказал, как избежать суррогатного алкоголя

В интернете можно найти множество способов определить, содержится ли в алкогольном напитке смертельно опасный метиловый спирт. Однако, по мнению руководителя отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Алексея Лодягина, на такие приемы лучше не полагаться - следует приобретать спиртное в проверенных магазинах.

«Я бы не доверял этим способам, поскольку ситуации могут быть разные. Например, в напитке может быть и метиловый, и этиловый спирт, и их не разберешь. Поэтому спиртные напитки должны покупаться в официальных, зарегистрированных торговых точках. Они должны иметь документы, которые подтверждают их безопасность, во всяком случае в определенных дозировках. Если вы пьете спиртное, то покупайте его в магазине и проверяйте наличие акцизной марки», - сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Токсиколог отметил, что любой алкоголь является ядом и призвал отказаться от его употребления вовсе или хотя бы сократить его потребление.

В начале января в подмосковной Балашихе три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем. Установлено, что они приобретали спиртное в одном месте. Впоследствии подозреваемые в изготовлении суррогата были задержаны.