Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Токсиколог рассказал, как избежать суррогатного алкоголя

Алексей Курильченко
07:39 05.01.2022
По мнению эксперта, способы определения суррогата, распространенные в интернете, не всегда являются эффективными.
Токсиколог рассказал, как избежать суррогатного алкоголя
© Фото: imagebroker, Ulrich Niehoff, Globallookpress
Читайте нас на:

В интернете можно найти множество способов определить, содержится ли в алкогольном напитке смертельно опасный метиловый спирт. Однако, по мнению руководителя отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Алексея Лодягина, на такие приемы лучше не полагаться - следует приобретать спиртное в проверенных магазинах.

«Я бы не доверял этим способам, поскольку ситуации могут быть разные. Например, в напитке может быть и метиловый, и этиловый спирт, и их не разберешь. Поэтому спиртные напитки должны покупаться в официальных, зарегистрированных торговых точках. Они должны иметь документы, которые подтверждают их безопасность, во всяком случае в определенных дозировках. Если вы пьете спиртное, то покупайте его в магазине и проверяйте наличие акцизной марки», - сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Токсиколог отметил, что любой алкоголь является ядом и призвал отказаться от его употребления вовсе или хотя бы сократить его потребление.

В начале января в подмосковной Балашихе три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем. Установлено, что они приобретали спиртное в одном месте. Впоследствии подозреваемые в изготовлении суррогата были задержаны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:51 В стране и мире
Экономист заявила об увеличении пенсий для работавших в колхозах
06:20 В стране и мире
Токаев заявил, что вина за протестную ситуацию в Казахстане лежит на правительстве
04:01 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о пожаре на газоперерабатывающем заводе в Приамурье
02:43 В стране и мире
Видео
Момент похищения девочки в Костроме попал на видео
01:26 В стране и мире
Видео
В Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки
Популярное
Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы
Видео
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в ходе протестов в Алматы
Видео
«Повышение цен - лишь предлог»: политолог назвал причины протестов в Казахстане
Видео
В Костроме задержаны двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки
На юго-востоке Мексики избили российскую туристку
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.