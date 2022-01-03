Задержаны подозреваемые в продаже контрафактного алкоголя в Балашихе

Следственные органы СК РФ по Московской области задержали двух подозреваемых в производстве и продаже контрафактного алкоголя в Балашихе. По данным следствия, три человека, купившие канистру со спиртным у подозреваемых, отравились и погибли. Еще один человек был госпитализирован.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что все канистры со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте. После этого было установлено место сбыта и сбытчик, а также производитель данной продукции», - говорится в сообщении на сайте СК.

По месту жительства подозреваемых проведены обыски. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Второго января в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Еще одна женщина была без сознания, ее госпитализировали. В другой квартире были найдены еще двое погибших: мужчина и женщина. Установлено, что все пострадавшие приобрели алкоголь в одном месте.