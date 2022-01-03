В Подмосковье три человека отравились насмерть неустановленным веществом

Возбуждено уголовное дело по факту смерти от отравления трех человек в подмосковной Балашихе.

«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек (ч.3 ст.238 УК РФ) », - цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

Сообщается, что второго января в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Еще одна женщина была без сознания, ее госпитализировали. Помимо этого, в жилище была обнаружена канистра со спиртосодержащей продукцией.

Также в другой квартире в Балашихе были найдены еще двое погибших: мужчина и женщина. Предварительная причина смерти - отравление неустановленным веществом. По словам Ольги Врадий, есть данные, что все пострадавшие приобрели алкоголь в одном месте.

«Назначены судебно-медицинские и судебно-химическая экспертизы изъятых жидкостей. Проводятся допросы и осмотры. Устанавливается место приобретения и поставщик алкогольной продукции», - добавила представитель СК.

Ранее 14 человек пострадали от отравления суррогатным алкоголем в Татарстане. У всех госпитализированных были обнаружены признаки отравления метанолом.