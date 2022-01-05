Токаев заявил, что вина за протестную ситуацию в Казахстане лежит на правительстве
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство страны виновато в создавшейся протестной ситуации. Об этом сообщили в администрации президента.
«Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на министерстве энергетики», - говорится в сообщении на сайте президента республики.
Ранее Токаев принял отставку правительства страны. Временно исполняющим обязанности премьер-министра республики назначен Алихан Смаилов. Это произошло после прошедших в стране массовых протестов из-за повышения цен на сжиженный газ.