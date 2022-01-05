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Племянница Джорджа Флойда получила огнестрельное ранение

Алексей Курильченко
06:17 05.01.2022
Полиция на данный момент не сообщила о мотивах нападавших.
Племянница Джорджа Флойда получила огнестрельное ранение
© Фото: Lao Chengyue XinHua Global Look Press
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Четырехлетняя племянница афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским в 2020 году, получила огнестрельное ранение в своем доме в Хьюстоне во время нападения неизвестных. В результате стрельбы у ребенка пробито легкое, печень и сломаны три ребра. Она была доставлена в больницу.

Как сообщает New York Post, в момент нападения в доме находилось четверо взрослых и двое детей. Полиция не располагает данными о количестве нападавших и их мотивах. По данным СМИ, семья девочки принимала активное участие в митингах, связанных с убийством Джорджа Флойда.

Флойд был убит при задержании полицейским Дереком Шовином в мае 2020 года. Гибель мужчины вызвала в США общественный резонанс и протесты сторонников движения Black Lives Matter. Шовин впоследствии был приговорен к 22,5 годам тюремного заключения.

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