Племянница Джорджа Флойда получила огнестрельное ранение

Четырехлетняя племянница афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицейским в 2020 году, получила огнестрельное ранение в своем доме в Хьюстоне во время нападения неизвестных. В результате стрельбы у ребенка пробито легкое, печень и сломаны три ребра. Она была доставлена в больницу.

Как сообщает New York Post, в момент нападения в доме находилось четверо взрослых и двое детей. Полиция не располагает данными о количестве нападавших и их мотивах. По данным СМИ, семья девочки принимала активное участие в митингах, связанных с убийством Джорджа Флойда.

Флойд был убит при задержании полицейским Дереком Шовином в мае 2020 года. Гибель мужчины вызвала в США общественный резонанс и протесты сторонников движения Black Lives Matter. Шовин впоследствии был приговорен к 22,5 годам тюремного заключения.