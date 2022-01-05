Вертолет МЧС России успешно эвакуировал экипаж судна «Григорий Ловцов»

Моряки с судна «Григорий Ловцов» были эвакуированы на борт вертолета МЧС Ми-8 и около восьми часов утра 5 января 2022 года доставлены в город Николаевск-на-Амуре, сообщили в ведомстве. Отмечается, что медицинская помощь никому не понадобилась.

«Спасательная операция проходила в темное время суток и затруднялась сложными погодными условиями -ветер и непрочный лед, который ломался под ногами. Поэтому вертолет завис над ледовым полем на предельно малой высоте и с помощью веревки спасатели помогали забраться морякам на воздушное судно», - сообщил старший группы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виктор Паевщик.

Ранее грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в связи с риском повреждения корпуса льдами в акватории Охотского моря. На борту находились восемь человек.

Как сообщал пресс-секретарь Федерального агентства, советник руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко, в данный момент судно находится в безопасном состоянии.