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Вертолет МЧС России успешно эвакуировал экипаж судна «Григорий Ловцов»

Алиса Кононенко
03:54 05.01.2022
Ранее судно подало сигнал бедствия в Охотском море.
Вертолет МЧС России успешно эвакуировал экипаж судна «Григорий Ловцов»
© Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
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Моряки  с судна «Григорий Ловцов» были эвакуированы на борт вертолета МЧС Ми-8 и около восьми часов утра 5 января 2022 года доставлены в город Николаевск-на-Амуре, сообщили в ведомстве. Отмечается, что медицинская помощь никому не понадобилась.

«Спасательная операция проходила в темное время суток и затруднялась сложными погодными условиями -ветер и непрочный лед, который ломался под ногами. Поэтому вертолет завис над ледовым полем на предельно малой высоте и с помощью веревки спасатели помогали забраться морякам на воздушное судно», - сообщил старший группы поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виктор Паевщик.  

Ранее грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в связи с риском повреждения корпуса льдами в акватории Охотского моря. На борту находились восемь человек. 

Как сообщал пресс-секретарь Федерального агентства, советник руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко, в данный момент судно находится в безопасном состоянии. 

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