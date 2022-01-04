Российское грузовое судно подало сигнал бедствия в Охотском море

Грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в связи с риском повреждения корпуса льдами в акватории Охотского моря. В МЧС России отметили, что на борту судна находится экипаж в составе восьми человек. Вертолет Ми-8 со спасателями на борту готовится к вылету.

«Вертолет МЧС России вылетит на помощь экипажу морского судна в районе Шантарских островов. В акватории Охотского моря, Шантарские острова (20 км от берега), в результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна «Григорий Ловцов» подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа (8 чел.), пострадавших нет», - говорится в сообщении МЧС.

Ранее перевозивший людей из Владивостока паром потерял ход. Как сообщили в мэрии города, предположительно, судно было заправлено переохлажденным топливом. На борту находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа.

