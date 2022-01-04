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Раскрыты детали происшествия с судном, подавшим сигнал бедствия в Охотском море

Елизавета Потейчук
17:30 04.01.2022
По словам Алексея Кравченко, грузовое судно на данный момент находится в безопасном состоянии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: multifreight, ВКонтакте
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Пресс-секретарь Федерального агентства, советника руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко в беседе со «Звездой» рассказал подробности инцидента, связанного с сигналом бедствия, которое подало грузовое судно «Григорий Ловцов» в Охотском море. По его словам, вертолеты МЧС и авиационного спасательного отряда на данный момент готовятся к оказанию помощи экипажу судна.

«Как и что будет, пока не знаем, поскольку у МЧС немного будет топлива. Они смогут 20 минут работать на месте. А там восемь человек, они за это время могут только троих поднять», - отметил Кравченко.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что сейчас судно находится в безопасном состоянии. Информации насчет состояния людей, находящихся на борту, говорит Кравченко, пока еще нет.

Напомним, что причиной поданного сигнала бедствия судном назвали угрозу повреждения корпуса льдами в акватории Охотского моря. В экстренных службах также сообщали об отсутствии пострадавших.

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