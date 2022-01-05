Главы МИД НАТО обсудят требования РФ по европейской безопасности
Главы МИД НАТО проведут внеочередную видеоконференцию 7 января для обсуждения требований России по вопросам европейской безопасности, сообщила пресс-служба альянса.
«Внеочередная встреча глав МИД НАТО в виртуальном формате состоится в пятницу 7 января. Министры обсудят концентрацию российских сил вокруг границ Украины, и более широкие вопросы европейской безопасности», - говорится в официальном Twitter представителя альянса Оаны Лунгеску.
Ранее сообщалось, что российский МИД на заседании совета Россия - НАТО представит заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Согласно заявлению генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, заседание состоится 12 января. По словам генсека, главными темами встречи представителей России и НАТО станут вопросы европейский безопасности.