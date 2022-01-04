Столтенберг рассказал о главной теме на переговорах с Россией 12 января
Главными темами встречи представителей России и НАТО станут вопросы европейский безопасности, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Я созвал заседание совета Россия - НАТО на 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию на и вокруг Украины, а также вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков», - написал Столтенберг в своем Twitter.
По словам генсека альянса, такая повестка необходима для конструктивного диалога в интересах всех сторон переговоров.
Напомним, 17 декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе.
В частности, в документах говорится, что Россия призывает альянс принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.