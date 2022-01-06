СМИ: утром 6 января предстоит «зачистка» Алматы от мародеров

Международное информационное агентство Казахстана KazTAG сообщило о планируемой на утро четверга, 6 января, масштабной операции в Алматы. Сообщается, что планируется организовать «зачистку» от мародеров в южной столице Казахстана.

«Сообщается о планируемой с утра 6 января масштабной зачистке Алма-Аты от мародеров и зачинщиков беспорядков», - сообщает агентство в Telegram-канале.

Ранее поступали сообщения, что протестующие сожгли здание Департамента полиции в Алматы. Также отмечалось, что участники протестов сожгли здания представительства Генеральной прокуратуры Казахстана. До этого митингующие в этом городе разгромили офис телеканала «Мир».