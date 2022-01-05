Протестующие разгромили офис телеканала «Мир» в Алматы

В Казахстане протестующие разгромили местный офис телеканала «Мир» в Алматы.

Добравшаяся до офиса толпа не только разнесла сами помещения, но и уничтожила телевизионное оборудование. Сотрудники компании успели эвакуироваться и в настоящий момент их жизням и здоровью ничто не угрожает.

«В Алматы разгромлен офис представительства МТРК "Мир". Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании "Мир" своевременно эвакуированы и находятся в безопасности», - говорится в официальном заявлении в соцсетях.

Ранее журналистка Аделаида Ауеспекова рассказала о новых требованиях протестующих. По ее словам, они требуют повышения зарплат, снижения цен на продовольственные товары; кроме того, митингующим удалось прорваться в здание мэрии в казахском Актобе.