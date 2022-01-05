Заммэра Алма-Аты заявил о начале спецоперации в городе

Заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил, что в городе сейчас идет антитеррористическая спецоперация. Кроме того, он сообщил, что крупнейший аэропорт Казахстана освобожден и работает в штатном режиме.

«В городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы», - цитирует РИА Новости слова Бабакумарова.

О захвате аэропорта сообщил блогер Алишер Еликбаев, который должен был вылететь из Казахстана еще ночью. По его словам, в службе безопасности воздушной гавани объявили об отмене рейсов. Позднее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках совещания отметил, что боевики захватили крупные объекты в стране, включая самолеты. Также на совещании Токаев сообщил о ведении боя десантного подразделения Минобороны с бандами под Алма-Атой.