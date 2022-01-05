В стране и мире Президент Казахстана заявил, что банды боевиков захватили крупные объекты в стране Елизавета Потейчук Токаев отметил, что среди захваченных объектов страны были и самолеты. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Крупные объекты в Казахстане, включая самолеты, были захвачены бандами, устроившими протесты в стране. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Террористические банды захватывают крупные объекты, в частности в Алма-Ате захвачены около пяти самолетов, в том числе иностранные самолеты» - передает РИА Новости слова главы государства. Также на совещании Токаев сообщил о ведении боя десантного подразделения Минобороны с бандами под Алма-Атой. Президент помимо этого заявил, что устроившие протесты боевики прошли подготовку за рубежом. С его слов, происходящее в стране является подрывом целостности государства и нападением на граждан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика