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Президент Казахстана заявил, что будет действовать жестко в связи с протестами

Елизавета Потейчук
16:07 05.01.2022
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что займет пост председателя Совета Безопасности Казахстана.
Президент Казахстана заявил, что будет действовать жестко в связи с протестами
© Фото: Александр Астафьев, РИА Новости
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня намерен действовать жестко, поэтому останется в столице, несмотря ни на что. Кроме того, Токаев сообщил, что с сегодняшнего дня будет занимать пост председателя Совета Безопасности страны. До этого в роли пожизненного председателя Совбеза выступал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко», - отметил Токаев в своем обращении к нации, цитируемом informburo.kz.

Напомним, что протестующие разгромили офис телеканала «Мир» в Алматы. Добравшаяся до офиса толпа не только разнесла сами помещения, но и уничтожила телевизионное оборудование. Кроме того, в МИД РФ выступили за нормализацию ситуации в Казахстане путем диалога. В российском дипведомстве надеются на решения всех проблем «в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов».

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