Президент Казахстана заявил, что будет действовать жестко в связи с протестами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня намерен действовать жестко, поэтому останется в столице, несмотря ни на что. Кроме того, Токаев сообщил, что с сегодняшнего дня будет занимать пост председателя Совета Безопасности страны. До этого в роли пожизненного председателя Совбеза выступал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко», - отметил Токаев в своем обращении к нации, цитируемом informburo.kz.

Напомним, что протестующие разгромили офис телеканала «Мир» в Алматы. Добравшаяся до офиса толпа не только разнесла сами помещения, но и уничтожила телевизионное оборудование. Кроме того, в МИД РФ выступили за нормализацию ситуации в Казахстане путем диалога. В российском дипведомстве надеются на решения всех проблем «в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов».