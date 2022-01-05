СМИ сообщили о гибели восьми силовиков в ходе беспорядков в Казахстане

В разных районах Казахстана в результате массовых антиправительственных протестов, по данным СМИ, погибли восемь военнослужащих Нацгвардии и сотрудников полиции. Более того, более 300 человек получили ранения.

Об этом сообщает портал Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВД страны. Так, в министерстве подчеркнули, что акты вандализма и мародерства организованы провокаторами, поэтому представители МВД призывают не поддаваться на провокации.

Ранее протестующие прорвались в здание мэрии в казахском Актобе. На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, что к дверям здания рвется огромная толпа. Полицейские с щитами пытаются оттеснить штурмующих, но им не удается сдержать натиск. Помимо этого, участники протестов захватили аэропорт Алма-Аты. Блогер Алишер Еликбаев рассказал, что в службе безопасности аэропорта объявили от отмене рейсов.