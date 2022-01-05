«Главное - избежать кровопролития»: Джабаров выступил за мирное разрешение протестов в Казахстане

Первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что оценку ситуации, связанной с массовыми протестами в Казахстане, давать еще рано. В беседе со «Звездой» политик пожелал соседствующему с РФ государству «очень достойно выйти из ситуации и найти общий язык с людьми, которые протестуют».

«Самое главное - избежать любого кровопролития, а также добиться того, чтобы протестующие и представители власти садились за стол переговоров. А Россия всегда будет оставаться близким союзником, соседом, другом, партнером по ОДКБ, Евразийскому экономическому союзу. Самое главное, чтобы все сложные ситуации были нейтрализованы мирным путем», - отметил Джабаров.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что происходящее в Казахстане является «продолжением проекта “Анти-Россия”». Бутина также назвала ситуацию в соседствующей стране «дестабилизацией наших границ» с целью поднять у РФ ресурсы на нормализацию обстановки с пониманием того, что в Казахстане проживает много русскоязычного населения. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность невмешательства извне в ситуацию в Казахстане. Он подчеркнул, что республика не запрашивала помощи у российской стороны.