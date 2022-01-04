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Чемезов сообщил, когда представят первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и COVID-19

Алиса Кононенко
04:23 04.01.2022
Отмечается, что уже имеются хорошие результаты исследований нового препарата, однако нужны доработки.
Чемезов сообщил, когда представят первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и COVID-19
© Фото: pexels.com
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Первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и COVID-19 представят в 2022 году, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», - цитирует Чемезова РИА Новости.

По словам главы «Ростеха», на данный момент уже есть хорошие результаты исследований нового препарата, однако кое-что еще осталось доработать.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в случае необходимости Россия способна производить зарубежные вакцины против COVID-19. 

Помимо этого, в НИЦ имени Гамалеи сообщили, что назальная вакцина от коронавируса будет доступна россиянам уже через три-четыре месяца. 

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