Чемезов сообщил, когда представят первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и COVID-19
Отмечается, что уже имеются хорошие результаты исследований нового препарата, однако нужны доработки.
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Первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и COVID-19 представят в 2022 году, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», - цитирует Чемезова РИА Новости.
По словам главы «Ростеха», на данный момент уже есть хорошие результаты исследований нового препарата, однако кое-что еще осталось доработать.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в случае необходимости Россия способна производить зарубежные вакцины против COVID-19.
Помимо этого, в НИЦ имени Гамалеи сообщили, что назальная вакцина от коронавируса будет доступна россиянам уже через три-четыре месяца.