В Госдепе США выразили надежду, что не придется вводить санкции против РФ

В Вашингтоне надеются, что не придется вводить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой», - цитирует слова Прайса РИА Новости.

Дипломат также добавил, что вопрос санкций не является первостепенным в ходе предстоящих контактов с Москвой о стратегической стабильности.

Ранее группа из 24 бывших сотрудников американской администрации по национальной безопасности и экспертов по РФ призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена ввести санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине.

Напомним, в ходе телефонного разговора с президентом США, российский лидер Владимир Путин предупредил американского коллегу, что если Запад решится ввести против России санкции, это может привести к полному разрыву отношений между странами.

При этом президент США неоднократно подчеркивал, что Москва и Вашингтон должны и могут сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности в Европе и других государствах.