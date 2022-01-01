Экс-послы США призвали Байдена обнародовать антироссийские санкции

Группа из 24 экс-сотрудников американской администрации по национальной безопасности и экспертов по РФ призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена как можно скорее опубликовать санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине, передает Associated Press.

Как утверждается, после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой, группа активистов, в которую, по данным агентства, вошли несколько чиновников из администрации бывших президентов США Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона, подписали заявление, в котором они призвали главу государства немедленно изложить санкции против Москвы.

Сообщается, что, в частности, с инициативой выступили бывший посол США в РФ Майкл Макфол, Александр Вершбоу и американские бывшие дипломаты на Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст.

«Мы считаем, что Соединенным Штатам следует, в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной, предпринять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля... Такой ответ будет включать в себя пакет серьезных и болезненных санкций», - приводит выдержку из документа агентство.

Напомним, что разговор Путина и Байдена состоялся по московскому времени в ночь на пятницу, 31 декабря. Лидеры государств беседовали в течение 50 минут. Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Он также заверил, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.

В Кремле накануне отметили, что российский лидер, в свою очередь, дал исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Байденом вариант принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, отметив, что это стало бы серьезнейшей ошибкой.