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Экс-послы США призвали Байдена обнародовать антироссийские санкции

Анна Назайкина
08:37 01.01.2022
Как утверждается, в частности, с инициативой выступил бывший посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол.
Экс-послы США призвали Байдена обнародовать антироссийские санкции
© Фото: Tasos Katopodis - Pool via CNPConsolidated News Photos, Globallookpress
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Группа из 24 экс-сотрудников американской администрации по национальной безопасности и экспертов по РФ призвали президента Соединенных Штатов Джо Байдена как можно скорее опубликовать санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине, передает Associated Press.

Как утверждается, после телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой, группа активистов, в которую, по данным агентства, вошли несколько чиновников из администрации бывших президентов США Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона, подписали заявление, в котором они призвали главу государства немедленно изложить санкции против Москвы.

Сообщается, что, в частности, с инициативой выступили бывший посол США в РФ Майкл Макфол, Александр Вершбоу и американские бывшие дипломаты на Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст.

«Мы считаем, что Соединенным Штатам следует, в тесной консультации со своими союзниками по НАТО и с Украиной, предпринять немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля... Такой ответ будет включать в себя пакет серьезных и болезненных санкций», - приводит выдержку из документа агентство.

Напомним, что разговор Путина и Байдена состоялся по московскому времени в ночь на пятницу, 31 декабря. Лидеры государств беседовали в течение 50 минут. Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Он также заверил, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.

В Кремле накануне отметили, что российский лидер, в свою очередь, дал исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Байденом вариант принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, отметив, что это стало бы серьезнейшей ошибкой.

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