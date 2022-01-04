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СМИ: Путин переиграл Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай

Алексей Курильченко
06:32 04.01.2022
Согласно данным издания Express, Россия и Китай вскоре договорятся о строительстве газопровода «Сила Сибири 2».
СМИ: Путин переиграл Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай
© Фото: pexels.com
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По данным британских СМИ, президент России Владимир Путин близок к тому, чтобы заключить с Китаем сделку о строительстве нового газопровода - «Сила Сибири 2». Отмечается, что поставки газа по нему будут якобы эквивалентны объемам топлива, которые планировалась направить в европейские страны по трубопроводу «Северный поток - 2». Таким образом, Путину удалось переиграть Европу, считает обозреватель британского таблоида Express.

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу "Сила Сибири 2". Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», - пишет издание.  

При этом отмечается, что Россия готова поставлять газ в Европу по «Северному потоку - 2», но его сертификация была приостановлена.

Ранее руководитель холдинга «Газпром» Алексей Миллер рассказал, что с 1 января 2022 года «Газпром» вышел на новый уровень поставок топлива в КНР по магистрали «Сила Сибири», согласно долгосрочному двустороннему договору купли-продажи.

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