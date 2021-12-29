Путин поздравил «Газпром» с завершением работы над «Северным потоком - 2»

«Газпром» завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока - 2». Об этом доложил руководитель компании Алексей Миллер президенту РФ Владимиру Путину.

«Сегодня в 12.58 по московскому времени "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2". Первая и вторая нитка газопровода "Северный поток - 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», - сказал Миллер главе государства на совещании, посвященном отопительному сезону.

Путин в свою очередь поздравил «Газпром» и их партнеров по «Северному потоку - 2» с завершением работы над проектом.

«Хочу поздравить "Газпром" и ваших партнеров по "Северному потоку - 2" с завершением работы по созданию этой крупной дополнительной магистрали и с тем, что она готова к работе», - заявил глава государства.

Ранее в Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что ведомство не меняло свою позицию по срокам завершения сертификации «Северного потока - 2». Таким образом, сертификация трубопровода должна завершиться в первой половине 2022 года.

Газопровод «Северный поток - 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября 2021 года.