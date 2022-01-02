«Газпром» в 2021 году добыл максимальный объем газа за последние 13 лет

«Газпром» в течение прошлого года увеличил добычу газа на 62,2 миллиарда кубометров в сравнении с 2020 годом - до 514,8 миллиардов кубометров. Об этом рассказал руководитель холдинга Алексей Миллер.

Он отметил, что такой показатель стал максимальным для компании за последние 13 лет.

Также, по словам Миллера, экспорт голубого топлива в страны дальнего зарубежья в 2021 году увеличился на 5,8 миллиардов кубометров - до 185,1 миллиардов кубометров, став четвертым по объему в истории «Газпрома».

Помимо этого, в прошлом году закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 государств. Наибольший прирост обеспечили его самые крупные потребители - Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%).

«Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году», - приводит ТАСС слова руководителя компании.

Миллер также рассказал, что с 1 января 2022 года «Газпром» вышел на новый уровень поставок топлива в КНР по магистрали «Силе Сибири», согласно долгосрочному двустороннему договору купли-продажи.

Ранее Алексей Миллер сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что «Газапром» завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока - 2». Путин в свою очередь поздравил «Газпром» и их партнеров с завершением работы над проектом. Глава государства при этом подчеркнул, что что запуск трубопровода «Северный поток - 2» повлияет стоимость газа в сторону снижения не только для Европы, но и для Украины.