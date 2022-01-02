Названы сроки выхода на рынок назальной вакцины от коронавируса

Назальная вакцина от коронавируса будет доступна россиянам через три-четыре месяца. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина для гражданского оборота будет доступна месяца через три-четыре», - сказал он в беседе с ТАСС.

Гинцбург уточнил, что назальная вакцина будет эффективна против «омикрона», так как в лабораторных опытах «Спутник V» в обычной инъекционной форме защищает от этого штамма.

Ранее Гинцбург сообщил о том, что добровольцев для исследования российской назальной вакцины против COVID-19 начнут набирать с 15 января.